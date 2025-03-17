Güney Kore'de Drone ve Helikopter Çarpıştı

SEUL, 17 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'deki bir askeri havaalanında bir askeri drone ile bir helikopter çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yonhap Haber Ajansı ve yerel YTN televizyonunun bildirdiğine göre pazartesi günü yerel saatle 13.00 sularında başkent Seul'ün yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde bulunan Yangju'daki havaalanına iniş yapan helikoptere bir drone çarptı.

Çarpışma sonucu çıkan yangında drone ve helikopter harap olurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.