Güney Kore'de Erken Seçim Heyecanı - Son Dakika
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Güney Kore'de Erken Seçim Heyecanı

02.06.2025 11:22
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Güney Kore, Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasının ardından yeni başkanını seçmek için oy kullanıyor.

Güney Kore'de 44 milyondan fazla seçmen, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün geçen yıl sıkıyönetim ilan etmesinin ardından 4 Nisan'da görevden alınmasıyla boşalan başkanlık koltuğu için yarın erken seçimde oy kullanacak.

Yoon'un normal şartlarda 2027'de sona erecek görev süresinin, sıkıyönetim ilanı ve azil süreciyle kesintiye uğramasının ardından ülke, yeni devlet başkanını belirlemek üzere kritik bir döneme girdi.

Anayasa Mahkemesinin Yoon hakkındaki azil kararı, Güney Kore'de siyasi krizi derinleştirirken seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak lideri belirlemek için yarın sandık başına gidiyor.

51 milyonu aşkın nüfusa sahip Güney Kore'deki 44 milyondan fazla kayıtlı seçmen, gelecek 5 yıl boyunca devlet başkanlığı görevini sürdürecek kişiyi belirleyecek.

Çoğunluk esaslı seçim sistemin uygulandığı Güney Kore'de devlet başkanının görev süresi bir dönemle sınırlandırılıyor. Tek turda sonuçlanan seçimlerde en fazla oyu alan aday, seçimden galip çıkıyor.

Seçimde 7 adayın ismi oy pusulasında yer alacak ancak ana muhalefetteki Demokratik Partisinden (DP) Lee Jae-myung ile iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Kim Moon-soo, seçimdeki en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor.

PPP'nin adayı Kim, yerel ekonominin canlandırılmasına yönelik politikalarıyla küçük işletmelerin destekleneceğini vadederken DP'nin adayı Lee ise benzer şekilde ekonomik kalkınmayı güçlendirmeyi ve ülkedeki yapay zeka teknolojilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Demokrat aday Lee, anketlerde lider konumda

2022'deki seçimde Yoon'a yüzde 0,7 oranla kıl payı kaybeden Lee'nin bu seçimden galip çıkması ihtimalinin yüksek olduğu öngörülüyor.

The Economist'in gerçekleştirdiği ankete göre Lee, yüzde 47 ile lider konumunda, Kim ise yüzde 41 ile ikinci sırada bulunuyor.

Araştırma şirketi Gallup tarafından yapılan ankette de benzer şekilde katılımcıların yaklaşık yüzde 49'u demokrat aday Lee'den yana olurken yüzde 35'i ise iktidar partisinin adayı Kim'e destek veriyor. Adaylardan Yeni Reform Partisi lideri Lee Jun-seok ise yüzde 11 oyla üçüncü sırada yer alıyor.

Toplumdaki "siyasi yorgunluk"

YeungNam Üniversitesinden Park Han-woo, AA muhabirine, son zamanlarda yaşanan siyasi gelişmeler ve çatışmalardan dolayı toplumun tükenmiş hissettiğini ve bir tür "siyasi yorgunluk" çektiğini söyledi.

"Halk, zaten bölünmüş durumdaydı fakat Yoon'un azledilmesiyle gelişen süreçlerde siyasi kutuplaşma daha da derinleşti." diyen Park, ülkedeki siyasi atmosfer nedeniyle özellikle gençlerin daha kayıtsız bireyler haline geldiğini, sosyal ve ekonomik uçurumun giderek artmasıyla toplumun ortak zeminde buluşmasının daha da zorlaştığını belirtti.

Demokrat aday Lee'nin kazanma şansının yüksek olduğunu ifade eden Park, seçmenlerin iktidar partisinin sıkıyönetimle gelişen süreçleri ele alış biçiminden dolayı hayal kırıklığına uğradığını anlattı.

Lee'nin başkanlığı üstlenmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'la müzakere etme konusunda başarılı olacağı öngörülüyor.

Demokrat adayın Trump ile benzerliğine dikkati çeken Park, "(Trump ile Lee) Bazı açılardan birbirlerine benziyorlar. İkisi de kendilerini iş bağlayıcı olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Halk, seçilecek devlet başkanından endişe duyuyor

Yonsei Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Hans Schattle de ülkedeki anayasal demokrasinin, siyasi ve hukuki sistemlerin Yoon'un azil sürecinde işlevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Schattle, ülkede 10 yıldan az sürede iki devlet başkanının azledilmesinden dolayı halkın seçilecek yeni devlet başkanının görevini layıkıyla yerine getirememesi ihtimalinden endişe duyduğunu ifade etti.

Lee'nin anketlerde önemli ölçüde üstünlük sağladığını belirten Schattle, iktidar partisi adayı Kim'in halkın güvenini kazanmak için mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Erken Seçim Heyecanı - Son Dakika

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