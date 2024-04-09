Güney Kore'de Seçmenler Yarın Parlamento Seçimleri İçin Oy Kullanacak - Son Dakika
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Güney Kore'de Seçmenler Yarın Parlamento Seçimleri İçin Oy Kullanacak

Güney Kore'de yarın yapılacak parlamento seçimleri için seçmenler oy kullanacak. Ülkede 300 sandalyeden oluşan parlamentoda, 254 sandalye doğrudan seçimle belirlenirken, 46 sandalye ise küçük partiler arasında paylaştırılacak. Seçimde, Halkın Gücü Partisi ve Demokratik Parti'nin sandalye sayıları ön plana çıkıyor. Seçmenlerin iktidar ve ana muhalefetten memnun olmadığı anketlerle ortaya çıkarken, düşük doğum oranları, ekonomik sıkıntılar ve siyasi skandalların tercihleri etkileyeceği belirtiliyor.

09.04.2024 13:11  Güncelleme: 13:30
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Güney Kore'de seçmenler, yarın parlamento seçimleri için oy kullanacak.

???????Güney Kore parlamentosunda, bölge temsilcileri için 254 koltuk ve 46 temsil koltuğu olmak üzere 300 sandalye bulunuyor.

Ulusal Meclisin yeni üyelerinin belirleneceği seçimde, 254 sandalye ülke çapında birçok seçim bölgesinde doğrudan seçimle belirlenirken, herhangi bir seçim bölgesine bağlı olmayan 46 sandalye, eş zamanlı oylamada aldıkları oy sayısına göre küçük partiler arasında paylaştırılıyor.

Ülkede 18 yaşını dolduran yaklaşık 44 milyon seçmen bulunuyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un partisi Halkın Gücü Partisinin yaptırdığı analizler ve anketler, partinin mecliste 90 ila 100 sandalye sahibi olabileceğini öngörüyor.

Öte yandan, mevcut mecliste aday çoğunluğuna sahip ana muhalefet partisi Demokratik Parti, seçimde en az 110 sandalye kazanmayı bekliyor.

Ülkenin üçüncü en popüler partisi Ulusal Yenilik Partisinin 25 adayı ise sadece temsil koltukları olarak adlandırılan 46 sandalye için yarışıyor.

Anketlere göre seçmenler hem iktidardan hem de ana muhalefetten memnun değil

Anketler, Güney Korelilerin büyük bölümünün Yoon'un performansını onaylamadığını, devlet başkanının özellikle 50 yaş altındaki seçmenler arasında popülerliğini yitirdiğini gösteriyor.

Ancak aynı anketler, katılımcıların, lideri rüşvetle suçlanan ana muhalefetteki Demokrat Partiye de güvenmediklerini ortaya koyuyor.

Birçok ankete göre, düşük doğum oranları, ekonomik sıkıntılar, doktorların protestoları ve siyasi skandallar, seçmenlerin tercihlerini etkileyecek.

Associated Press'e konuşan Başkanlık Liderlik Enstitüsü Direktörü Choi Jin, Güney Korelilerin yüzde 30'unun kendisini muhafazakar, diğer yüzde 30'unun liberal olarak tanıttığını, ancak yüzde 40'lık kesimin ılımlı seçmen kategorisinde yer aldığını kaydetti.

Uzmanlar, devlet başkanı seçimini az farkla kazanan ve son dönemde popülaritesi düşen Yoon'un partisinin bu seçimi önde bitirmesinin, devlet başkanının sağlık, eğitim, iş ve emeklilik sistemi konusunda yapmak istediği reformlara kolaylık sağlayabileceğini düşünüyor.

Öte yandan, ana muhalefet partisinin baskın olduğu mevcut parlamento dengesinin korunması halinde, Yoon'un popülaritesinin daha da düşebileceği ve yasaları geçirme olasılığının büyük oranda azalacağı ifade ediliyor.

Güney Kore'de 15 Nisan 2020'de yapılan parlamento seçimlerinde Demokratik Parti mecliste en fazla sandalyeyi kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Seçmenler Yarın Parlamento Seçimleri İçin Oy Kullanacak - Son Dakika

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