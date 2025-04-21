Güney Kore'de Pilot İhmalkarlığıyla Olay Yazdı

Güney Kore'de tatbikat sırasında KA-1 hafif saldırı uçağının silah podlarını ve boş yakıt tanklarını kazara düşürmesi olayında pilot, ihmalkarlıkla suçlandı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri (ROKAF) olayla ilgili soruşturmaya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, silah podlarının ve boş yakıt tanklarının düşürülmesinin nedeninin arka koltuktaki pilotun ihmalkarlığı olduğu belirtildi.

Pilotun ısıtıcıyı ayarlamaya çalışırken kazara acil durum yük boşaltma tuşuna bastığı aktarılan açıklamada, benzer kazaların meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, ROKAF'ın "olay nedeniyle yol açılan endişeden ötürü özür dilediği" belirtildi.

Olay

ROKAF'a ait KA-1 hafif saldırı uçakları, 18 Nisan'da başkent Seul'ün yaklaşık 125 kilometre doğusundaki Pyeongchang bölgesinde gece tatbikatlarına katılmış, uçaklardan biri, bölgedeki dağlık alana silah podlarını ve boş yakıt tanklarını düşürmüştü.

Can kaybı veya mal hasarı yaşanmayan olayın ardından, hava kuvvetleri, acil durumda kullanılacaklar haricinde tüm uçaklarının 22 Nisan sabahına kadar yere indirilmesi kararı almıştı.

Öte yandan, ROKAF'a ait iki "KF-16 tipi" savaş uçağının, 6 Mart'ta, tatbikat sahası dışına çıkarak Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheon bölgesine kazara 8 bomba düşmesi sonucu 52 kişi yaralanmış, bu olayda da iki pilot ihmalkarlıkla suçlanmıştı.