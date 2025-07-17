Güney Kore’de Şiddetli Yağışlar 4 Can Aldı

Güney Kore'nin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 4 kişi hayatını kaybetti.

Yonhap'ın haberine göre, ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 1300 kişi tahliye edildi.

Başkent Seul'de şiddetli yağışlar nedeniyle çöken istinat duvarının altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, günün ilerleyen saatlerinde 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Daha sonra yapılan açıklamada da 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Böylece ülke genelinde şiddetli yağışlara bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Bölgede yağışlar nedeniyle 302 hasar kayıtlara geçti, hükümet hava koşulları afet alarmını en yüksek seviyeye çıkardı.

Vatandaşları toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durmaya çağıran yetkililer, ilerleyen günlerde sağanakların artacağı uyarısında bulundu.