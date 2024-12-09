Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi

Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı sonrası başkomutanlık yetkisini sürdürüyor, soruşturma devam ediyor.

09.12.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle "vatana ihanet" şüphesiyle soruşturulmasına rağmen, ülkenin silahlı kuvvetleri üzerindeki başkomutanlık yetkisini elinde tutmaya devam ettiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-kyu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jeon, sıkıyönetim ilanı nedeniyle soruşturulan davadaki bir şüphelinin askeri güçleri yönetme gücüne sahip olup olamayacağı sorusuna, "Askeri güçlerin kontrolü şu anda yasal olarak başkomutanın elindedir." dedi.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon ise dün yaptığı açıklamada, Yoon'un görevden ayrılına kadar devlet işlerinden uzak duracak olmasının başkomutanlık yetkisini de kapsayacağını ifade etti.

Askerlerin Ulusal Seçim Komisyonuna girdiği iddiası

Yerel medyada çıkan haberlere göre, güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde, İstihbarat Komutanlığı mensuplarının, sıkıyönetimin ilan edildiği gece Ulusal Seçim Komisyonu ofisine girerek, ofisteki seçmen kütüklerini yöneten sunucuların görüntülerini kaydettikleri ileri sürülmüştü.

Yoon'a acil sıkıyönetim ilan etmesini tavsiye eden eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, nisanda yapılan ve sol muhalefetin ezici bir zafer kazandığı genel seçimlerdeki yolsuzluk iddialarını araştırmanın gerekli olup olmadığını belirlemek amacıyla seçim komisyonu genel merkezine asker gönderildiğini söylemişti.

Kim'in, adli makamların seçmen sahtekarlığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatmasının zor olacağı için asker gönderilmesine karar vermiş olabileceği iddia edilmişti.

Jeon, savunma bakanlığının bu iddiaların doğru olup olmadığını tespit etmeye çalıştığını bildirmişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, yeterli sayıya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti.

"Vatana ihanet" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için seyahat yasağının getirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Güney Kore, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 Fenerbahçe’den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs Fenerbahçe'den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs
18:36 Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe
17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:11 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
08:03 Acun Ilıcalı’nın takımı küme düşüyor Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor
07:51 Kurtlar Vadisi’ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde Kurtlar Vadisi'ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde
07:49 Esad’ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı İran’dan açıklama var Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
07:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Türk futbolunda siyaset var mı’’ sorusuna beklenmedik yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Türk futbolunda siyaset var mı?'' sorusuna beklenmedik yanıt
07:29 Hava durumu uyarıları art arda geldi İstanbul dahil 10 ilde alarm Hava durumu uyarıları art arda geldi! İstanbul dahil 10 ilde alarm
07:21 İsrail, Esad’ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi
06:59 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında
01:25 İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü! İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 19:25:14. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.