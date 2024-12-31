Güney Kore'de Uçak Kazası Anması

SEUL, 31 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'nin güneybatısındaki Muan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde saygı duruşunda bulunan Güney Kore Demokrat Parti lideri Lee Jae-myung (ortada), 30 Aralık 2024.
Yerel medya kuruluşlarının pazar günü itfaiye yetkililerine dayandırdığı habere göre, Güney Kore'nin güneybatısındaki bir havaalanına iniş yaparken düşen yolcu uçağında 2 kişi kurtarılırken, 179 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kore geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok pazar günü, yaşanan trajedi nedeniyle bir hafta yas ilan etti. (Fotoğraf: Jun Hyosang/Xinhua)
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