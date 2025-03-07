Güney Kore'de Uçaklara Uçuş Yasağı

Güney Kore'de, savaş uçaklarının kazara tatbikat sahasının dışını bombalamasının ardından Hava Kuvvetlerine ait neredeyse tüm uçakların havalanmasına yasak getirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hava Kuvvetlerinden ismi ve görevi belirtilmeyen bir yetkili, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili, savaş uçaklarının kazara tatbikat sahasının dışını bombalamasının ardından keşif görevi yürüten ve acil durum için beklemede olanlar hariç Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklara uçuş kısıtlaması getirildiğini belirtti.

Kısıtlamaların kazara meydana gelen bombalama hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar devam edeceğini aktaran yetkili, bunun uzun sürmesinin beklenmediğini kaydetti.

Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait iki "KF-16 tipi" savaş uçağı, dün tatbikat sahası dışına çıkmıştı. Uçaklardan başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheo bölgesine kazara 8 bomba düşmesi sonucu 29 kişi yaralanmıştı.

Güney Kore, bu olayın ardından canlı ateş ve uçuş tatbikatlarını askıya alacaklarını duyurmuştu.