Güney Kore'de Uçakta Batarya Yasakları

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Güney Kore, iç hat uçuşlarında baş üstü dolaplarında taşınabilir batarya ve elektronik sigara bulundurulmasını yasakladı.

Güney Kore Toprak, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) açıklamasına göre, ülkede iç hat uçuşu kullanan yolculara yönelik yeni güvenlik kuralları getirildi.

Yeni önlemler, uçaklardaki batarya kaynaklı yangın risklerine ilişkin kamu güvenliği endişelerini gidermek için uygulamaya alınacak.

Buna göre, yolcuların, lityum-iyon taşınabilir batarya ile elektronik sigaralarını iç hat uçakların baş üstü dolaplarında saklamaları yasaklanacak.

Söz konusu ürünlerin şeffaf plastik torbalara konularak koltuk ceplerinde veya ceket ceplerinde muhafaza edilmesine izin verilecek.

Öte yandan, yolcuların uçak koltuklarındaki USB portlarını kullanarak batarya veya elektronik sigara şarj etmeleri de yasaklanacak.

Cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar gibi dahili kısa devre önleme mekanizmalarına sahip cihazlar yeni yasaklara tabi olmayacak.

Yeni güvenlik önlemleri 1 Mart itibarıyla faaliyete geçecek.

MOLIT verilerine göre 2020-2024 döneminde Güney Kore'deki havayollarında elektronik cihazların bataryaları kaynaklı 13 yangın meydana geldi.