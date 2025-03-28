Güney Kore'de Yangınlar Kontrol Altında - Son Dakika
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Güney Kore'de Yangınlar Kontrol Altında

Güney Kore'deki orman yangınları kontrol altına alındı, 28 kişi hayatını kaybetti, büyük hasar oluştu.

28.03.2025 13:16
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Güney Kore'nin güneydoğusunda 21 Mart'ta başlayan ve "şimdiye kadarki en kötü yangınlar" olarak nitelendirilen orman yangınları tamamen kontrol atına alındı.

Yonhap'ın haberine göre, yangınlar birçok insanın ölümüne sebep olurken, aynı zamanda geride çok büyük hasar bıraktı.

Güney Kore Orman Servisi, gece boyunca yağan yağmur, daha iyi görüş mesafesi ve düşük sıcaklıkların itfaiyecilere yardımcı olduğunu ve orman yangınlarının yerel saatle 17.00 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Servis, başkent Seul'ün neredeyse yüzde 80'ine denk gelen yaklaşık 48 bin hektar ormanlık alanın yandığını duyurdu.

Kuzey Gyeongsang eyaletine bağlı Uiseong ve diğer bölgelerdeki orman yangınlarının kontrol altına alınması için yaklaşık 5 bin 580 personel, 86 yangın söndürme helikopteri, 569 itfaiye aracı görevlendirildi.

Ülkede 2000'de meydana gelen ve dönemin "en kötü" orman yangınları olarak görülen yangınlarda 23 bin 794 hektar alan kül olmuştu.

Güney Kore'de orman yangınları

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Ülke genelinde 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, binlerce hektar ormanlık alanın kül olduğu, binlerce kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.

Devlet başkanlığına vekalet eden Han, dün yaptığı açıklamada, orman yangınlarını, "şimdiye kadarki en kötü yangınlar" olarak nitelendirmişti.

Yangınlar nedeniyle yaklaşık 38 bin kişi yerinden edilmiş, 28 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Güney Kore, 21 Mart, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yangınlar Kontrol Altında - Son Dakika

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