Güney Kore'de Yeni Başkan Seçiliyor - Son Dakika
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Güney Kore'de Yeni Başkan Seçiliyor

Güney Kore\'de Yeni Başkan Seçiliyor
03.06.2025 08:37
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Güney Kore'de, eski başkan Yoon'un azlinden sonra yeni başkanlık seçimleri yapılıyor.

Güney Kore'de, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimler bugün yapılıyor.

Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 44 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede seçmenler yerel saatle 06.00'dan itibaren seçim merkezlerinde kurulan 14 bin 295 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Sandıkların açılmasının ardından 3 saat içinde kayıtlı seçmenlerin yüzde 9,2'sini oluşturan 4,09 milyon kişinin oy kullandığı bildirildi.

Ülkedeki seçmenlerin yüzde 34,74'ünü oluşturan 15,4 milyon kişi, 29-30 Mayıs tarihlerinde erken oy kullanma imkanından yararlanmıştı. Bu, ilk kez 2014'te başlatılan erken oy uygulamasında bugüne dek rastlanılan en yüksek oran olmuştu.

Seçimde 5 aday, devlet başkanlığı için yarışıyor. Ana muhalefetteki Demokratik Partiden (DP) Lee Jae-myung ile iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Kim Moon-soo, en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor.

Lee ve Kim'in dışında Yeni Reform Partisinden Lee Jun-seok, Demokratik İşçi Partisinden Kwon Young-guk ve bağımsız Song Jin-ho'nun adları da oy pusulasında yer alıyor.

Demokrat aday Lee, seçimin favorisi

2022'deki seçimde Yoon'a yüzde 0,7 oranla kıl payı kaybeden Lee'nin bu seçimden galip çıkması ihtimalinin yüksek olduğu öngörülüyor.

Lee, son yapılan seçim anketlerinde yaklaşık yüzde 40 oyla yarışı en yakın rakibi Kim'den 10 puan farkla önde götürüyordu.

Seçimde oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar devam edecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemi ertesi sabaha dek sürecek ancak gayrı resmi sonucun gece yarısına doğru belli olacağı tahmin ediliyor.

Resmi sonuçlar, Ulusal Seçim Komisyonu'nun yarın sabah yapacağı toplantının ardından duyurulacak.

Seçimler, devlet başkanının azli sebebiyle düzenlendiğinden yeni seçilecek devlet başkanı, geçiş süreci olmadan, yarın gün içinde Ulusal Meclis'te yapılacak yemin töreninin ardından derhal göreve başlayacak.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin bu kararı kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılması karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yeni Başkan Seçiliyor - Son Dakika

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