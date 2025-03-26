Güney Kore\'deki Orman Yangınları: 18 Ölü

SEUL, 26 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'nin güneydoğusunda devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken 19 kişi de yaralandı.

Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Üssü'nün çarşamba günü açıkladığı verilere göre geçtiğimiz cuma gününden bu yana Gyeongsang bölgesi başta olmak üzere 6 bölgede çıkan orta ve büyük çaplı yangınlardan şu ana kadar en az 17.534 hektarlık alan etkilendi.