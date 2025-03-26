Güney Kore'deki Orman Yangınları: 18 Ölü, 19 Yaralı

SEUL, 26 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'nin güneydoğu bölgesinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken 19 kişi de yaralandı.

Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Üssü'nün çarşamba günü açıkladığı verilere göre geçtiğimiz cuma gününden bu yana Gyeongsang bölgesi başta olmak üzere 6 bölgede çıkan orta ve büyük çaplı yangınlardan şu ana kadar en az 17.534 hektarlık alan etkilendi.

İtfaiye ekipleri, şiddetli ve kuru rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınla mücadelede büyük zorluk yaşıyor.

Yaralılardan altısının durumunun ağır olduğu açıklandı.

Yangından etkilen evler, fabrikalar ve kültürel varlıklar gibi bina ve yapıların sayısı 209'a ulaşırken, yangınlar nedeniyle 26.000 fazla kişi de tahliye edildi.

Ülkenin ormancılık kurumu, yangınla ilgili kriz uyarı seviyesini en yüksek düzeye çıkararak alarma geçti. Ayrıca binlerce itfaiyeciyle birlikte çok sayıda helikopter ve araç yangınla mücadele için seferber edildi.

Ordu da söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla personel ve helikopter gönderdi.