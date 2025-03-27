Güney Kore'deki Orman Yangınları: 27 Ölü - Son Dakika
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Güney Kore'deki Orman Yangınları: 27 Ölü

Güney Kore'nin güneydoğusundaki orman yangınlarında ölü sayısı 27'ye yükseldi, 36 bin hektar alan yandı.

27.03.2025 12:19
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Güney Kore'nin güneydoğusunda 21 Mart'ta başlayan ve halen söndürülemeyen orman yangınlarında ölü sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, yetkililer, ülkede devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, ülkenin güneydoğusunda başlayan orman yangınlarında ölü sayısının 27'ye, yaralı sayısının 32'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

Şu ana kadar yaklaşık 36 bin hektar ormanlık alanın yandığını aktaran yetkililer, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong ve Andong bölgelerinde 29 bin 911 olmak üzere toplam yaklaşık 37 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Yetkililer, çok sayıda ordu personelinin de katıldığı orman yangınlarının yayılmasını önleme çabalarına yeniden başlandığını ve söndürme mücadelesinde helikopterlerin de yer aldığını belirtti.

Güney Kore'de azil talebinin reddedilmesinin ardından yeniden devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo, yaptığı açıklamada, orman yangınları mağdurlarının çoğunun yaşlı vatandaşlar olmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Han, sahadaki ekipleri, mağdurların sağlık ve güvenliğiyle bizzat ilgilenmeleri ve orman yangınlarını söndürmekle görevli personel ile gönüllü çalışanların bitap düşmemesi için etkin destek sistemini harekete geçirmeye çağırdı.

Güney Kore Orman Servisinden dün yapılan açıklamada, bir yangın söndürme helikopterinin, orman yangınlarına müdahale sırasında düştüğü ve 73 yaşındaki pilotunun olay yerinde öldüğü bildirilmişti. Kazanın ardından tüm yangın söndürme helikopterlerinin yere indirildiği, kısa süre sonra ise helikopterlerin yangın söndürme mücadelesine tekrar katıldığı belirtilmişti.

"Ülke tarihinin en büyüğü" olarak bilinen 2000'deki orman yangınlarında yaklaşık 24 bin hektar ormanlık alan kül olmuştu.

Güney Kore'de orman yangınları

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, binlerce hektar ormanlık alanın kül olduğu, binlerce kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.

Devlet başkanlığına vekalet eden Han, dün yaptığı açıklamada, orman yangınlarını, "şimdiye kadarki en kötü yangınlar" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'deki Orman Yangınları: 27 Ölü - Son Dakika

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