Güney Kore'deki Şiddetli Yağışlar 4 Can Aldı - Son Dakika
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Güney Kore'deki Şiddetli Yağışlar 4 Can Aldı

18.07.2025 09:52
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Güney Kore'nin orta ve güney bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

SEUL, 18 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'nin orta ve güney bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiden ise haber alınamıyor.

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada yerel saatle 06.00 itibarıyla yaşanan can kayıpları ve ulaşılamayan kişilerle ilgili son bilgiler açıklandı.

Gyeonggi eyaletinde çarşamba günü bir istinat duvarının hareket halindeki bir otomobilin üzerine çökmesi sonucu 40 yaşlarında bir sürücü hayatını kaybetti.

Güney Chungcheong eyaletindeyse perşembe günü erken saatlerde 60 yaşlarında bir kişi suyla dolmuş bir aracın içinde kalbi durmuş halde bulundu. Daha sonra hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

Perşembe günü ilerleyen saatlerde sel suları içinde hayatını kaybetmiş 80 yaşlarında iki kişi bulundu.

Güney Jeolla eyaletinde bir köprü yakınlarında nehir akıntısına kapılan bir kişinin ise perşembe gecesi itibarıyla kayıp olduğu bildirildi. Kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Cuma sabahı itibarıyla yağışlar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan 5.192 kişinin 4.531'i geçici barınaklara yerleşti.

En yoğun yağışın Güney Jeolla, Güney Chungcheong ve Güney Gyeongsang eyaletlerinde kaydedildiği belirtildi. Cuma günü yerel saatle 05.00 itibarıyla 53 saat boyunca yağış alan bu bölgelere 376,0-445,0 milimetre yağış düştü.

Hükümet, yağışlara karşı tüm önlemlerin seferber edilebilmesi için alarm seviyesini en üst "ciddi" seviyesine çıkardı.

Aralarında su altında kalan yollar ve binalar, toprak kaymaları ve çöken nehir bentlerinin de yer aldığı kamuya ait 496, özel sektöre ait de 276 mülkte hasar bildirildi.

Ülkede yağışların cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Güney Kore'deki Şiddetli Yağışlar 4 Can Aldı - Son Dakika

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