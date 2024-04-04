Güney Kore Devlet Başkanı, Asistan Doktorların Görüşünü Dikkate Alacağını Söyledi

Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarını protesto eden asistan doktorların komitesinin başkanı ile bir araya gelerek, doktorların görüşünün dikkate alınacağını söyledi.

Ülkede şubatta binlerce stajyer ve asistan doktorun istifa etmesinden sonra ilk kez Yoon, Kore Asistan Doktorlar Birliğinin Acil Durum Komitesi Başkanı Park Dan ile görüştü.

Başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yoon ve Park, 2 saatten daha uzun süren toplantı düzenledi.

Park, görüşmede, ülkedeki tıp sisteminin karşılaştığı sorunları gündeme getirirken, stajyer doktorların çalışma koşullarının nasıl iyileştirilebileceği konusunda Yoon ile fikir alışverişinde bulundu.

Yoon da doktor sayılarının artırılması dahil tıp hakkındaki konuların yapılacağı görüşmelerde, stajyer doktorların görüşünün dikkate alınacağını ifade etti.

Toplantının ardından Facebook'tan paylaşım yapan Park, "Güney Kore'de sağlık hizmetlerinin bir geleceği olmadığı" yorumunda bulundu.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.

Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü, "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan'daki ulusal sesleniş konuşmasında, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.