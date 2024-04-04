Güney Kore Devlet Başkanı, Asistan Doktorların Görüşünü Dikkate Alacağını Söyledi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarını protesto eden asistan doktorların komitesinin başkanı ile bir araya gelerek, doktorların görüşünün dikkate alınacağını söyledi.
Ülkede şubatta binlerce stajyer ve asistan doktorun istifa etmesinden sonra ilk kez Yoon, Kore Asistan Doktorlar Birliğinin Acil Durum Komitesi Başkanı Park Dan ile görüştü.
Başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yoon ve Park, 2 saatten daha uzun süren toplantı düzenledi.
Park, görüşmede, ülkedeki tıp sisteminin karşılaştığı sorunları gündeme getirirken, stajyer doktorların çalışma koşullarının nasıl iyileştirilebileceği konusunda Yoon ile fikir alışverişinde bulundu.
Yoon da doktor sayılarının artırılması dahil tıp hakkındaki konuların yapılacağı görüşmelerde, stajyer doktorların görüşünün dikkate alınacağını ifade etti.
Toplantının ardından Facebook'tan paylaşım yapan Park, "Güney Kore'de sağlık hizmetlerinin bir geleceği olmadığı" yorumunda bulundu.
Ne olmuştu?
Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.
Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.
Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.
İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.
Tıp profesörleri, 16 Mart'ta, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.
Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü, "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.
Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.
Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan'daki ulusal sesleniş konuşmasında, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.
Son Dakika › Güncel › Güney Kore Devlet Başkanı, Asistan Doktorların Görüşünü Dikkate Alacağını Söyledi - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'İstanbul'a Hizmette Yeni Dönem' programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'deki seçimlerin önemine vurgu yaparak, İstanbul'un geleceğini halkın iradesi doğrultusunda şekillendireceklerini belirtti.
Tokat-Niksar karayolunda meydana gelen trafik kazasında, çekici ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kütahya'da çok sayıda suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Irak uyruklu zanlı, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçlardan 45 kaydı bulunan zanlıyı Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattı çalışmaları sebebiyle Mersin-Yenice tren seferleri 2 sene boyunca durdurulacak.
AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkelerinden suçların delillerini karartmak için bazı eşyaların, evrakların, dosyaların, bilgisayarların çalındığı, nakledildiği ve içerikleriyle oynandığına ilişkin bilgi, belge ve fotoğraf gibi dokümanlarla suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Erdoğan, suç duyurusunun ardından belediyenin ve bağlı iştiraklerinin tüm iş ve işlemlerinin Sayıştay denetimine tabi tutulacağını ve tespit edilen her kuruş yolsuzluğun adli makamlar önünde hesap sorulacağını belirtti.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 7 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda çalıntı eşyalar da ele geçirildi. Tutuklanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı seçilen Muhsin Dere, mazbatasını alarak görevine başladı. Dere, vatandaşlara hitap ederek Sungurlu için çalışmaya başlayacağını söyledi.
CHP'nin adayı Sertif Gökçe, Derince Belediye Başkanı seçildikten sonra mazbatasını aldı. Gökçe, Derince'ye sosyal demokrasi getireceklerini ve tüm projelerinin dezavantajlı bireylere yönelik olacağını belirtti. CHP İl Başkanı Bülent Sarı ise partilerine verilen oylara sahip çıkacaklarını vurguladı. Mazbata törenine CHP milletvekilleri ve diğer parti üyeleri de katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?