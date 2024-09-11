Yoon ve Hun Sen'den İkili İlişkiler Vurgusu

Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, başkent Seul'de Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile görüştüğü bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, Yoon ve Hun Sen'in görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Yoon, görüşmede, "Kamboçya'da ikamet eden Güney Korelileri hedef alan suçlara müdahale edilmesi ve bunların önlenmesi" çağrısı yaptı.

Senato Başkanı Hun Sen ise Güney Koreli şirketlerin, ülkesinin altyapı ve ekonomisini geliştirmeyi amaçlayan ortak projelere katılması umudunu dile getirerek, "Güney Kore, Kamboçya'nın en önemli ortağıdır." ifadesini kullandı.