Güney Kore'deki dev panda Fu Bao, Nisan'da Çin'e dönüyor - Son Dakika
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Güney Kore'deki dev panda Fu Bao, Nisan'da Çin'e dönüyor

Güney Kore\'deki dev panda Fu Bao, Nisan\'da Çin\'e dönüyor

Yaklaşık dört yıldır Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta yaşayan dev panda Fu Bao, Nisan ayında Çin'e geri dönüş yapacak. Fu Bao, sevimli görünümü ve eşsiz cazibesiyle ziyaretçilere mutluluk ve sıcaklık getirmişti.

21.02.2024 16:11
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SEUL, 21 Şubat (Xinhua) -- Yaklaşık dört yıldır Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta yaşayan dev panda Fu Bao'nun, Nisan'da Çin'e dönmesi planlanıyor.

Temmuz 2020'de doğan "Güney Kore'nin en ünlüsü" Fu Bao, sevimli görünümü ve eşsiz cazibesiyle sayısız ziyaretçiye mutluluk ve içten bir sıcaklık getirdi.

Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'deki dev panda Fu Bao, Nisan'da Çin'e dönüyor - Son Dakika

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