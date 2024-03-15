Güney Kore'de polis, "KF-21" tipi uçağın teknik bilgilerini çalmakla suçlanan Endonezyalı mühendislere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Korea Aerospace Industries (KAI) binasına baskın düzenledi.
Ülkede yayın yapan JoongAng Daily gazetesinin haberine göre, polis teşkilatınca, Endonezyalı mühendislerin iş bilgisayarlarından soruşturmayla ilgili veri toplanması için başkent Seul'un güneyindeki Sacheon kentinde bulunan KAI binasına çok sayıda müfettiş görevlendirildi.
Emniyet yetkilileri, olaya ilişkin kanıt bulmak maksadıyla dün mühendislerden birinin evinde de arama yapıldığı bilgisini paylaştı.
Yerel basına konuşan bir polis yetkilisi, soruşturmaya ilişkin detay verilmeyeceğini, soruşturmanın Savunma Tedarik Programı Yasası'nın ihlali şüphesiyle yürütüldüğünü söyledi.
Güney Kore tarafından geliştirilmekte olan "KF-21" tipi savaş uçaklarının teknik bilgilerini çaldıkları iddiasıyla şubatta haklarında soruşturma başlatılan KAI çalışanı Endonezyalı mühendislerin ülke dışına çıkışı yasaklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Güney Kore polisinden, veri sızdırılması şüphesiyle Korea Aerospace Industries binasına baskın - Son Dakika
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