Güney Kore Uçak Kazası: Uzmanlar Patlayan Duvara Odaklandı - Son Dakika
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Güney Kore Uçak Kazası: Uzmanlar Patlayan Duvara Odaklandı

Güney Kore'de 179 kişinin hayatını kaybettiği kazada, uçağın çarpıp patladığı beton yapıya dikkat çekildi.

31.12.2024 15:48
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NEW YORK, 31 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına sebep olmuş olabilecek faktörleri değerlendiren havacılık uzmanları uçağın çarparak patlamasına yol açan beton yapıya odaklandı. Uçakta 181 kişi bulunuyordu.

The New York Times'ın pazartesi günkü haberine göre uzmanlar, çoğu havalimanında piste bu kadar yakın bir mesafede benzer yapılar olmadığını, böyle bir yapı bulunsa bile bunun genellikle pistten çıkan uçağa en alt düzeyde hasar verecek şekilde darbeyi dağıtmak ya da emmek üzere tasarlanmış daha yumuşak malzemelerden yapıldığı kaydetti.

Haberde, "Güney Kore topraklarında bugüne kadar yaşanan en ağır uçak kazası pazar günü Jeju Air'e ait 7C2216 tarife sayılı uçağın karıştığı kazanın nedenlerinin, müfettişlerin önümüzdeki ay ön tespitlerini açıklamalarına kadar netliğe kavuşması beklenmiyor" denildi.

Uzmanlar, kanıtların tam olarak gözden geçirilmesi tamamlanıncaya kadar havalimanı altyapısının kazadaki olası etkisi de dahil olmak üzere herhangi bir kesin yargıya varılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Öte yandan havacılık sektörüne güvenlik danışmanlığı sağlayan kar amacı gütmeyen Uçuş Güvenliği Vakfı'nın başkanı Hassan Shahidi, önümüzdeki günlerde, "Müfettişler bu duvara odaklanacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Güney Kore Uçak Kazası: Uzmanlar Patlayan Duvara Odaklandı - Son Dakika

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