Güney Kore ve Fransa Ortak Deniz Tatbikatı

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Güney Kore ve Fransa donanma kuvvetlerinin, Hint-Pasifik'te deniz güvenliği alanında işbirliğini derinleştirme amacıyla ortak deniz tatbikatı yaptığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikatın, ülkenin güneydoğusundaki Busan kenti açıklarında düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikatla Güney Kore ve Fransa deniz kuvvetlerinin iletişim, manevra taktikleri ve gemide hava araçlarının iniş ve kalkışı gibi konularda "birlikte çalışabilirliğini" artırmanın yanı sıra Hint-Pasifik'te deniz güvenliği alanında işbirliğini derinleştirmenin hedeflendiği ifade edildi.

Tatbikatta Güney Kore'nin "Choi Young" destroyeri ve "Lynx" türü helikopterinin yanı sıra Fransız donanmasının "FS Prairial" fırkateyninin yer aldığı kaydedildi.