Güney Kore ve Vietnam, işbirliğini güçlendirmek için görüştü

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Güney Kore ile Vietnam, ticaret ve teknoloji de dahil olmak üzere tüm sektörlerde işbirliğini güçlendirmenin yollarını görüştü.

Yohnap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.

Taraflar görüşmede, 2030'a kadar ikili ticareti 150 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşmanın yollarını ele aldı.

İki başbakan ayrıca, bilim, teknoloji ve turizm de dahil olmak üzere tüm sektörlerde işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.