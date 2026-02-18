Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal - Son Dakika
Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal

18.02.2026 11:32
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Güney Marmara Adalar hattında Erdek'ten saat 11.00'de, Balıklı'dan saat 12.00 ve 17.45'te, Avşa'dan saat 13.00 ve 16.45 ile Marmara'dan saat 16.00 kalkışlı feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

