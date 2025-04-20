Güney Sudan'da Nasir Şehri Geri Alındı - Son Dakika
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Güney Sudan'da Nasir Şehri Geri Alındı

SSPDF, 'Beyaz Ordu'dan ele geçirilen Nasir şehrini geri alarak tarihi bir zafer kazandı.

20.04.2025 21:25
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Güney Sudan Halk Savunma Güçleri (SSPDF), "Beyaz Ordu" adlı milis gücün şubat ayında ele geçirdiği, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini geri aldı.

SSPDF Sözcüsü General Lul Ruai Koang, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "SSPDF Komutanlığı adına, tarihi Nasir şehrinin yeniden özgürleştirilmesi konusunda tüm erlere ve halka resmi duyuruda bulunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Şubat ayında çoğunluğu Güney Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı muhalif Riek Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan "Beyaz Ordu" adlı milis güç, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmişti.

Bunun üzerine hükümet, Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefetten (SPLM-IO), milis gücü desteklediği iddiasıyla birkaç general ve bakan gözaltına alınmıştı. Ardından 26 Mart'ta, Machar ev hapsine alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, 7 Mart'ta, halkı sükunete davet ederek "Ülkemizin tekrar savaşa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu krizi hükümet olarak ele alacağız." demişti.

Türkiye, ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Çin, Norveç, Polonya, İspanya, Malezya ve Avusturya, Güney Sudan'a seyahat uyarısı yapmıştı.

Dünyanın en genç ülkesi

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında, referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından ülke iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları zaman zaman yaşanıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Sudan'da Nasir Şehri Geri Alındı - Son Dakika

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