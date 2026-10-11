Güney Yorkshire Polisi, parkta kaplan saldırısında bir kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Güney Yorkshire Polisi, parkta kaplan saldırısında bir kişinin öldüğünü açıkladı

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Güney Yorkshire Polisi, parkta kaplan saldırısında bir kişinin öldüğünü açıkladı
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Güney Yorkshire Polisi, Doncaster yakınlarındaki Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'nda bir kişinin kaplan saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Park tahliye edildi ve pazar günü kapalı kalacağı duyuruldu; kaplanın kontrol altında olduğu belirtildi.

LONDRA, 11 Ekim (Xinhua) -- İngiltere'nin kuzeyindeki bir vahşi yaşam parkında kaplan saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Güney Yorkshire Polisi cumartesi günü Doncaster yakınlarındaki Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'nda kaplanın bulunduğu alana giren bir kişinin saldırıya uğrayarak olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis, kaplanın kontrol altında olduğunu ve herhangi bir tehlike oluşturmadığını bildirdi.

Yorkshire Ambulans Servisi, yerel saatle 13.30 sıralarında acil yardım çağrısı aldığını duyurdu. Olay yerine iki ambulans, bir hava ambulansı ve bir doktor sevk edildi.

Vahşi yaşam parkı yönetimi, olayın hemen ardından acil durum prosedürlerinin devreye sokulduğunu ve olayın koşullarının belirlenmesi için yetkililerle işbirliği yaptıklarını bildirdi.

Olayın ardından park tahliye edilirken, pazar günü de kapalı kalacağı duyuruldu.

Kaynak: Xinhua
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