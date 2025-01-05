Güngören\'de Motosikletli Silahlı Saldırı

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GÜNGÖREN'de motosikletli şüpheli önünde duran hafif ticari aracın sürücüsüne kurşun yağdırdı. Motosikletli silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Çelik 34 MCS 796 plakalı hafif ticari aracıyla trafikte seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen motosikletli bir kişi yolunu kesti. Motosikletten inen şüpheli Çelik'e kurşun yağdırarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı sürücü Çelik ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırganın motosikleti ve hafif ticari araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.