Güngören'de, İSKİ ekiplerine ait kamyon çalışma yürüttüğü sırada yolda çökme meydana geldi.
Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde İSKİ ekipleri çalışma yürüttüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle yolda çökme meydana geldi.
İSKİ'ye ait kanal temizleme aracının tekerleri çöken yola gömüldü. Olay nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin aracı kurtarma çalışmaları sürerken, kamyonun 20 metre ilerisindeki yolda ikinci çökme yaşandı.
Öte yandan çökme sırasında yoldan geçen bir kamyon da İSKİ aracının yan yatması nedeniyle hasar aldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Güngören'de Yolda Çökme Olayı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?