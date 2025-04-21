GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kosova Genelkurmay Başkanı Korgeneral Bashkim Jashari ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kosova Genelkurmay Başkanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Orgeneral Metin Gürak ve Bashkim Jashari ile beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nda görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Gürak ile Jashari'den İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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