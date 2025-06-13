Gürak, Şam'da Suriye Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

- Genelkurmay Başkanı Gürak, Şam'da
ŞAM - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Şam'da Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin el-Nasan ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Gürak, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin el-Nasan ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.
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