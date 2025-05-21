Gürak ve Kamaletdinov Görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Tümgeneral Kamaletdinov'u, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Tümgeneral Kamaletdinov, Onur Kıtası'nı selamladı.
Gürak ve Kamaletdinov, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
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