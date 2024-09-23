Gürbulak\'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Güncel

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 3 tırın dorsesinde 9 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gümrükler Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, gümrük sahası içerisindeki 3 tırın dorsesinde arama yaptı.

Aramalarda, 9 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.