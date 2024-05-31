Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: "Gürcistan-ABD ilişkilerinin gözden geçirilmesi gerekiyor"

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcistan ile ABD arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Gürcistan-ABD ilişkilerini mümkün olduğunca geliştirmek için her şeyi yapacağız." dedi.

Kobakhidze, başkent Tiflis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinde haftalar boyunca gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası nedeniyle ABD'den Tiflis hükümetine gelen tepkileri ve bu ülkeyle ilişkileri değerlendirdi.

Gürcistan'da 2021 ile 2023 arasında görev yapan ABD'nin Tiflis Büyükelçisi Kelly Colleen Degnan'ı ilişkilere zarar vermekle suçlayan Kobakhidze, "Bir önceki büyükelçi çok fazla karışıklık yarattı. Yıllar içinde çok fazla karışıklık oldu. Bunun düzeltilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kobakhidze, 2021-2022 döneminde ABD'den finansman sağlanan bazı sivil toplum kuruluşlarının Gürcistan'da devrim girişimlerinde bulunduklarını, bunu bu yıl Tiflis'te "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası karşıtı gösterilerde de denediklerini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Önceki büyükelçinin döneminde pek çok şeyin ters gittiğini tekrarlayacağım. Gürcistan-ABD ilişkilerinin gerçekten gözden geçirilmesi gerekiyor. Gürcistan-ABD ilişkilerini mümkün olduğu kadar geliştirmek için her şeyi yapacağız. Bu Gürcü halkının çıkarınadır ve inanıyorum ki Amerika halkının da çıkarınadır."

Kobakhidze, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için ABD'li yetkililer ile görüştüğünü aktardı.

Gürcistan'daki yasaya ABD'den tepkiler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 24 Mayıs'ta X hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası nedeniyle vize kısıtlaması getireceklerini duyurmuştu.

Blinken, "(İktidar partisi) Gürcü Hayali'nin önerdiği 'dış etki' yasasıyla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, Gürcistan'da demokrasiyi baltalamaktan sorumlu olanlara yönelik yeni bir vize kısıtlama politikasını duyuruyorum." ifadesini kullanmıştı.

"Ayrıca, bugün ABD ile Gürcistan arasındaki ikili işbirliğinin kapsamlı bir incelemesini başlatıyorum." sözlerini aktaran Blinken, Gürcü liderlerin yasayı yeniden gözden geçireceklerini, halkın demokratik ve Avrupa-Atlantik hedeflerine doğru ilerlemeleri için gereken adımları atacaklarını umduğunu belirtmişti.

Gürcistan'dan ABD'nin vize kısıtlaması kararına tepki

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Siyasi Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise ABD tarafından, hükümet temsilcilerine vize kısıtlaması getirilmesi olasılığının Gürcistan karşıtı bir adım olduğu kaydedilmişti.

"Gürcistan'a yönelik şantaj ve tehdit politikası" yürütüldüğü savunulan açıklamada, bunun iki egemen devlet arasındaki ortaklık ruhu ve stratejik işbirliğine aykırı olduğu belirtilmişti.

ABD'nin vize kısıtlaması kararının, Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının kabulü nedeniyle verildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu olay dünya siyaset tarihine gri harflerle kaydedilecektir." ifadesi kullanılmıştı.

Gürcistan'daki tartışmalı yasa

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına karşı gösteriler düzenleniyor. Yasal düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu ve parlamentoda 14 Mayıs'ta yapılan oylamada kabul edilen yasa, 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından veto edilmişti. Parlamentoda 28 Mayıs'ta yapılan oylamada, 4 "hayır" oyuna karşılık 84 "evet" oyu ile Zurabişvili'nin kullandığı veto aşılmıştı.

Parlamentonun çevresinde toplanan yasa karşıtı göstericiler ise Parlamentonun kararına tepki göstermişti.

Letonya, Estonya, İzlanda ve Litvanya dışişleri bakanları, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 16 Mayıs'ta düzenlenen "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası karşıtı protesto gösterisine katılmıştı.

Tiflis'teki yasa karşıtı gösterilere 2 Haziran'da devam edilmesi bekleniyor.