Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, ülkesindeki Ortodoks Hristiyanların bugün kutladığı Epifani Bayramı vesilesiyle hapishanelerdeki 613 mahkumu serbest bırakacak af kararnamesi imzaladı.
Kavelaşvili, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla ülke genelinde toplam 613 mahkum için af kararnamesi imzaladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, affedilen kişilere, ailelerine dönme ve topluma yeniden uyum sağlama fırsatı verildiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Gürcistan'da 613 Mahkum Af Edildi - Son Dakika
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