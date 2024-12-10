Gürcistan'da AB Müzakere Protestoları 12. Günde

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Gürcistan'da, hükümetin, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar askıya almasının ardından başlayan gösteriler 12 gündür devam ediyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini 4 yıllığına askıya aldığını açıklamasının ardından başlayan protesto gösterileri bugün de sürdü.

Hükümetin kararına tepkili göstericiler, gece saatlerinde başkent Tiflis'te parlamentonun önünde toplandı.

Ülkede devam eden gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep eden göstericiler, AB'nin, Gürcistan'ın ve çeşitli ülkelerin bayraklarını taşıdı, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, gece yarısından sonra dağılmaya başladı.

Batum kentinde de gösteriler düzenlendi.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.