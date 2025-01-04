Gürcistan\'da Gösteriler: 25 Yabancı Sınır Dışı Edildi

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Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması sürecinin askıya alınması üzerine 28 Kasım 2024'te başlatılan gösterilerde eylemcilerden gözaltına alınan 25 yabancı uyruklunun sınır dışı edilmesine karar verildiği bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede kasım sonunda başlayan gösterilerde polis tarafından gözaltına alınan çeşitli uyruklardan 25 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Gösterilerde gözaltına alınan yabancıların mahkemece idari para cezasına çarptırıldığı belirtilen açıklamada, 25 kişiden 10'unun ülkeyi terk ettiği kaydedildi.

Gürcistan hükümetinin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya almasına karşı gösteriler, geçen yıl 28 Kasım'da başlamıştı.

Gösteriler şu anda 38. gününde devam ediyor.