Gürcistan\'da Muhalefet Seçim Sonuçlarını Protesto Ediyor

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Gürcistan'da ekimde yapılan parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partileri ve destekçileri Tiflis'te parlamento önünde çadır kurdu.

Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen ve iktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin galip çıktığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partileri üyeleri gece saatlerinde Tiflis'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ardından Şota Rustevli Caddesi'ne yürüyen göstericiler, ellerinde Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) ve farklı ülkelerin bayraklarıyla hükümet karşıtı slogan attı.

Parlamentonun önüne gelen göstericiler, binanın önündeki caddeyi trafiğe kapatarak çadırlar kurdu.

Burada halka hitaben konuşan muhalefet liderleri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak, seçimlerin yeniden düzenlenmesi taleplerini yineledi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı parlamento binasının önünde sabaha kadar kalmaya karar veren göstericiler, bugün toplanacak yeni parlamentonun ilk oturumunu protesto edeceklerini bildirdi.

Seçimler ve muhaliflerin gösterileri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile seçim barajını geçen muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamıştı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvururken, sokağa çıkan muhalifler de seçimlerin yenilenmesi talebiyle gösteriler düzenliyor

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik şekilde yapıldığını belirterek, muhaliflerin "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Seçim sonrasında oluşan yeni parlamento bugün toplanacak.

Seçimi kazanan Gürcü Hayali Partisi, yeni kurulacak hükümetin başbakan adayı olarak mevcut Başbakan Kobakhidze'yi gösterdi.