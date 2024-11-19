Gürcistan'da Seçim Protestoları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gürcistan'da Seçim Protestoları Devam Ediyor

Tiflis'te muhalefet, parlamento seçimlerinin sonuçlarını protesto ederek caddeyi kapattı.

19.11.2024 21:46
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Gürcistan'da 26 Ekim'deki parlamento seçiminin sonuçlarını protesto eden göstericiler, Tiflis'te bu sabah polisin müdahalesiyle açılan caddeyi tekrar trafiğe kapatarak çadırlar kurdu.

Gürcistan'da seçim sonuçlarını reddeden muhalefet ve destekçileri, ülkenin başkenti Tiflis'teki İlia Çavçavadze Caddesi'ni yeniden trafiğe kapattı.

Patre Melikişvli Caddesi'nden gece saatlerinde İlia Çavçavadze Caddesi'ne kadar yürüyüş yapan göstericiler, polisin müdahalesi ile bu sabah açılan caddede tekrar çadırlar kurdu.

Ellerinde Gürcistan ile AB bayraklarını taşıyan göstericiler, seçimlerin yeniden yapılmasını talep ederek hükümet karşıtı sloganlar attı.

Polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan alanda konuşan muhalefet liderleri, bu caddede kalmaya devam edeceklerini bildirdi.

Göstericiler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin galip çıktığı seçimlerde hile yapıldığını ileri sürerek, seçimlerin yeniden yapılmasını talep etti.

Protesto gösterisi devam ediyor.

Hükümet yetkilileri, gösteri düzenleyen muhalefetin amacının ülkede istikrarsızlık yaratmak olduğunu savunuyor.

Muhaliflere destek veren Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise ülkesinde 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz ederek seçimin iptali için bugün Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonuna göre, seçimlerde yüzde 53,93 oy alan Gürcü Hayali Partisi, 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekiliyle temsil edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da Seçim Protestoları Devam Ediyor - Son Dakika

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