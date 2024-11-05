Gürcistan\'da Seçim Protestosu

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Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan ve iktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin galip çıktığı parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partileri, başkent Tiflis'te protesto yürüyüşü yaptı.

Tiflis'in Digomi semtinde Temiyiz Mahkemesi'nin önünde toplanan farklı muhalefet parti liderleri ve destekçileri, ülkede 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımadıklarını bildirdi.

Tiflis Temyiz Mahkemesi'nde yarın, seçim gizliliğinin ihlal edilmesine ilişkin başlatılan davayla ilgili kararın verilmesini beklediklerini aktaran göstericiler, mahkemeyi "adil" bir karar vermeye davet etti.

Seçimlerde iktidar partisinin kazanmasını eleştiren göstericiler, hükümeti seçimlerde "hile yapmakla" suçladı.

Seçimlerin yeniden düzenlenmesini talep eden muhalefet partilerinin liderleri, talepleri yerine getirilmediği sürece her gün farklı noktalarda gösteri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Seçimlerde yüzde 5 barajını geçen muhalefetteki "Değişim İçin Koalisyon" ile "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" ve "Güçlü Gürcistan" seçim blokların liderleri burada yaptığı konuşmalarında, yarın tekrar Tiflis Temiyiz Mahkemesi'nin önünde toplanacaklarını bildirdi.

Daha sonra yürüyüş yapan göstericiler, bazı cadde ve sokakları geçici olarak trafiğe kapatarak hükümet karşıtı sloganlar attı.

Ellerinde Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıyan ve seçimlerin tekrar yapılmasını talep eden göstericiler, yaklaşık 7 kilometre yürüdükten sonra Tiflis Spor Salonu'nun önüne geldi.

Gösteri akşam saatlerinde sona erdi.

Yeni parlamentonun kasımda toplanması bekleniyor

Kasım ayında Merkezi Seçim Komisyonunun hazırladığı "seçim özet protokolünün" yayınlanmasının ardından anayasaya göre 10 gün içinde yeni parlamentonun toplanması gerekiyor.

Sandıklardan çıkan sonuçlara göre 150 koltuklu Parlamentoda Gürcü Hayali Partisinin 89, muhalefetin ise 61 milletvekiline sahip olması bekleniyor.

Parlamentoda 76 koltuğu elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku tek başına hükümet kurabilecek.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Oyların yüzde 11,03'ünü alan "Değişim İçin Koalisyon" ikinci, yüzde 10,16'sını alan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" üçüncü, yüzde 8,81'ini alan "Güçlü Gürcistan" dördüncü ve yüzde 7,77'sini alan "Gakharia Gürcistan İçin" beşinci olmuştu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek seçim sonuçlarını tanımadı.

Zurabişvili 27 Ekim'de yaptığı açıklamasında, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı." ifadeleri kullanmıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek, seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratmak çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Seçimde hile yapıldığı iddiaları üzerine soruşturmanın başlatılması

Gürcistan Savcılığından 30 Ekim'de yapılan açıklamada, 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerine yönelik "hile" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturmanın, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve bazı muhalefet partisi liderlerinin "seçimlerde hile yapıldığı" iddiaları nedeniyle, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun talebi doğrultusunda başlatıldığı kaydedilmişti.

Hile iddiasında bulunanların elindeki tüm delilleri savcılıkla paylaşması istenilen açıklamada, "elindeki olası delilleri" paylaşmak amacıyla Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin 31 Ekim'de savcılığa davet edildiği aktarılmıştı.

Savcılığa gitmeyenZurabişvili, "Savcılığa, Cumhurbaşkanı'yla siyasi hesaplaşmayı bırakmayı ve kendi işlerini yapmaya başlamasını tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefetin iddialarının "asılsız" olduğu kaydedilmişti.