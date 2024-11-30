Gürcistan'da Tiflis Protestoları

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, başkent Tiflis'teki protestolarda polisin göstericilere müdahalesine ilişkin, "Bu, Rus vekillerinin Tiflis sokaklarında kasıtlı ve vahşice ezdiği şey, Avrupa ve Avrupa idealidir. Uyan Avrupa!" ifadelerini kullandı.

Zurabişvili, X hesabından yaptığı paylaşımında, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini askıya almasına karşı Tiflis'te başlatılan eylemlerde polislerin göstericilere müdahale etmesine tepki gösterdi.

Gürcü halkının ülkenin AB ile entegrasyonuna sahip çıkmak için sokaklarda olduğunu kaydeden Zurabişviili, "(Polisin müdahalesi) Bu, Rus vekillerinin Tiflis sokaklarında kasıtlı ve vahşice ezdiği şey Avrupa ve Avrupa idealidir. Uyan Avrupa!" ifadelerini kullandı.

Başbakan Kobakhidze: "Göstericiler, polislere molotofkokteyli ve farklı eşyalar attı"

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis'teki gösterilerde gece ve bu sabah yaşananları değerlendirdi.

Hükümet binasında basın toplantısı düzenleyen Kobakhidze, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararının AB ile entegrasyon sürecinin durdurulması anlamına gelmediğini savundu.

Tiflis'teki parlamentonun önünde toplanan göstericilerin şiddet yöntemlerine başvurduğunu ifade eden Kobakhidze, şunları kaydetti:

"Polise karşı molotofkokteyli, taş ve başka ağır cisimlerin atılması, bunun gibi çeşitli malzemeler kullanılarak oldukça ciddi hasarlar oluştu. 50'den fazla polis yaralandı, 20 polisin ameliyat edilmesi gerekti."

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin ülkenin anayasal düzeni ile egemenlik ve bağımsızlığını koruduğunu belirten Kobakhidze, polise göstericilere karşı şiddet kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Kobakhidze, "Polisi maksimum sabır göstermeye ve aşırı güç kullanmaktan kaçınmaya davet ediyorum. Dün de birkaç talihsiz olay yaşandı ve bunların gelecekte yaşanmasına izin verilmemeli." dedi.

Gösterilerde 107 kişi gözaltına alındı

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Tiflis'te gece başlayan ve bu sabaha kadar devam eden protestolarda 107 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basına göre bazı gazeteciler ve göstericiler, protestolar sırasında yaralandı.

Gürcistan'daki gösterilere polis müdahalesi

Tiflis'te gece başlatılan eylemlerde polisle tartışan göstericilere bu sabah müdahale edildi.

Parlamentonun önünde toplanan binlerce kişi ile polis arasında gece saatlerinde birkaç kez tartışma yaşandı.

Göstericiler, polislere havai fişek ve farklı eşyalar atınca Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Çevredeki eşyaları ateşe veren göstericiler ile polis arasındaki arbede sırasında birkaç kişi gözaltına alındı.

Başkent Tiflis'le beraber ülkenin farklı şehirlerinde de gösteriler düzenlendi.

Gösterilere neden olan karar

28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirten Kobakhidze, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Parlamentosundan aynı gün yapılan açıklamada Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinde "ciddi usulsüzlüklerin" olduğu belirtilerek, seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yenilenmesi çağrısında bulunulmuştu.

Başbakan Kobakhidze'nin AB ile müzakereler konusunda alınan kararı açıklamasının ardından gösteriler başlatıldı.

AB'ye katılım süreci

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuran Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti ancak ülkede tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe konulmasının ardından AB'ye katılım süreci temmuzda durdurulmuştu.