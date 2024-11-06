Gürcistan'dan Trump'a Tebrik

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan İrakil Kobakhidze, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

Başbakan Kobakhidze, X hesabından, Trump'ın ABD'deki başkanlık seçiminde "kesin zafer" elde ettiğini açıkladı.

Kobakhidze, son dönemlerde "bozulan" ABD-Gürcistan ilişkilerinin Trump'ın döneminde düzelmesinin mümkün olacağını savunarak, "Başkan Trump'ın liderliğinin dünya çapında ve bölgemizde barışı teşvik edeceğine ve Amerika-Gürcü ilişkilerinin yeniden başlatılmasını sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili de hesabından yaptığı açıklamada, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı tebrik etti.

Ülkesi ile ABD arasında 33 yıllık stratejik ilişkilerin mevcut olduğuna dikkati çeken Zurabişvili, ABD'nin, Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonuna "her zamankinden daha fazla" destek vermesine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, destekçilerine yaptığı konuşmada, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan etmişti.