Gürcistan Dışişleri Bakanı: Türkiye, Gürcistan\'ın en büyük ticaret partneri olarak yerini koruyor

Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Türkiye-Gürcistan ilişkilerine yönelik, "Türkiye, Gürcistan'ın en büyük ticaret partneri olarak yerini korumakta olup ülkeler arası potansiyelin tam kapsamlı şekilde kullanılabilmesi yönünde ilgili kurumlarımız arasındaki gerekli çalışmalar yoğun olarak devam edecektir." dedi.
Darçiaşvili, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye'yi, Gürcistan'ın "kadim dostu ve stratejik partneri" olarak nitelendiren Darçiaşvili, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Darçiaşvili, Bakan Fidan ile görüşmelerinde önemli konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek "gelecekteki işbirliğinin" arttırılması için somut adımların belirlendiğini söyledi.
İki ülke arasında üst düzey temasların önemine dikkati çeken Darçiaşvili, ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretleri için çalışmaların sürdürüleceği konusunda mutabık kalındığına işaret etti.
Darçiaşvili, Bakan Fidan'ı ülkesine davet ederek "Kendisini ülkemizde ağırlamaktan büyük şeref duyacağız." diye konuştu.
Birçok konuda iki ülke arasındaki işbirliğinin pekiştirilmesini görüştüklerini vurgulayan Darçiaşvili, "İki ülke arasındaki potansiyeli tam kapsamlı şekilde kullanmamız için neler yapabileceğimizi görüştük." ifadelerini kullandı.
Darçiaşvili, iki ülke arasında yapılan "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi"nin önemine işaret ederek toplantıların yakın bir tarihte düzenlenmesi üzerine görüşmelerin yapılması için anlaşıldığını, bu toplantıların iki ülke arasındaki işbirliğinin "en önemli mekanizmalarından" biri olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin, Gürcistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve dış politika öncelikleri konusunda ülkesini desteklediğini belirten Darçiaşvili, bunun için teşekkür etti.
Darçiaşvili, Bakan Fidan ile "güvenlik açısından karşı karşıya olunan sorunları" ve bölgedeki sorunları da görüştüklerini belirterek bu konuda "bölgede barışın ve istikrarın sağlamlaştırılması" konusunda ortak çabalar üzerinde konuştuklarını kaydetti.
Uluslararası mekanizmaların sorunların çözümünde devreye girmesi gerektiğini ifade eden Darçiaşvili, "Türkiye, Gürcistan'ın en büyük ticaret partneri olarak yerini korumakta olup ülkeler arası potansiyelin tam kapsamlı şekilde kullanılabilmesi yönünde ilgili kurumlarımız arasındaki gerekli çalışmalar yoğun olarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Darçiaşvili, mevkidaşıyla yaptığı görüşmede kültür, eğitim ve halklar arasındaki bağların güçlendirilmesini de ele aldıklarını kaydetti.
Gürcistan'ın, Türkiye ile ilişkilere önem verdiğine dikkati çeken Darçiaşvili, bu ilişkilerin bölgesel anlamda da önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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