Gürcistan\'ın Trabzon Başkonsolosu Ünye\'de tanışma yemeğine katıldı

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Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili, Ünye Acara Gürcü Dostluk ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen tanışma yemeğine katıldı.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen yemeğe, İashvili'nin yanı sıra Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, Ünye Acara Gürcü Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Serdar Eroğlu, Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk ve sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı.

Burada konuşan İashvili, Ünye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güzel ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini vurgulayan İashvili, "Burada güzel insanlarla tanışmaktan çok sevinçliyim. Bu güzel ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Daha da derinleştirmeliyiz. Çok teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Tavlı ise Başkonsolos İashvili'yi Ünye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.