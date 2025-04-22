Gürcistan, Rusya'nın İşgaline Dikkat Çekti - Son Dakika
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Gürcistan, Rusya'nın İşgaline Dikkat Çekti

Dışişleri Bakanı Botchorishvili, Rusya'nın Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini açıkladı.

22.04.2025 13:02
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Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Rusya'nın ülkesine yönelik işgal politikası sürdürdüğünü söyledi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, başkent Tiflis'te temaslarda bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi.

Botchorishvili ile Sinirlioğlu, Dışişleri Bakanlığındaki basına kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Botchorishvili, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin AGİT üyesi olduğunu hatırlatarak "Bu bağlamda, AGİT'in kuruluşunun 50. yıl dönümünde, bu örgütün Avrupa güvenliği için çalışma kapasitesine sahip olması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunu yaşadığını ifade eden Botchorishvili, "Gürcistan'ın iki bölgesi Abhazya ve Tskhinvali (Güney Osetya) Rusya'nın işgali altında ve Rusya, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmeye devam ediyor." dedi.

Sinirlioğlu'nun, temasları kapsamında, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattını ziyaret edeceğini aktaran Botchorishvili, AGİT Genel Sekreteri'nin "işgalin ağır insani sonuçlarını yakından görme fırsatına sahip olacağını" söyledi.

AGİT'in, Gürcistan ile Rusya arasındaki Cenevre Müzakereleri'ne katkı sağladığını ifade eden Botchorishvili, iki ülke arasında daha önce yapılan Gali Görüşmeleri'nin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Botchorishvili Gürcistan olarak barışçıl bir politika izlemeye devam ettiklerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"İşgal altındaki topraklarda uluslararası güvenlik ve insan hakları mekanizmalarına erişim sağlanmasının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Gürcistan bölgede barış ve istikrar istiyor."

Bakan Botchorishvili ayrıca, Güney Kafkasya'da barış ve istikrara katkı sağlamaya devam etmek istediklerini belirterek "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasını memnuniyetle karşılıyor, Gürcistan'ın bölgede barış ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu kaydediyoruz." diye konuştu.

"Gürcistan'da istikrar hayati önem taşımaktadır"

Sinirlioğlu da AGİT Genel Sekreteri olarak ilk kez Gürcistan'da resmi temaslarda bulunduğunu aktardı.

AGİT olarak Gürcistan'a destek verdiklerini kaydeden Sinirlioğlu, "Elbette ki, örgütümüze üye olan tüm ülkelerin çıkarlarına sadakatle hizmet ediyorum." ifadesini kullandı.

Feridun Sinirlioğlu, AGİT'in olayları önleme mekanizmasının 16 yıllık geçmişi olduğunu belirterek "AGİT, özellikle çatışma halindeki bölgeler ve ülkeler arasında diyaloğun önemini kanıtlamış bir örgüttür." dedi.

Sinirlioğlu, yıllardır Gürcistan hükümetiyle işbirliğini sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Gürcistan'da istikrar hem Gürcü halkı hem de tüm bölgenin çıkarları, güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından hayati önem taşımaktadır."

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu, Gürcistan'da güvenliğin güçlendirilmesinde kararlı olduklarını Gürcistan'a kanıtlamak istediklerini dile getirdi.

Sinirlioğlu'nun Gürcistan temasları sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan, Rusya'nın İşgaline Dikkat Çekti - Son Dakika

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