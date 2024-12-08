Gürcistan Ulusal Balesi İstanbul'da

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Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili" yeniden İstanbul'da sahnelendi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde performans sergileyen topluluk, toplamda 100 dansçı ve kendilerine ait bir orkestra ile seyirci karşısına çıktı.

Gürcistan Ulusal Balesi, folklorik temaları, modern dans unsurlarıyla harmanlıyor ve Gürcü halkının kahramanlık ve mücadele tarihini dansla sahneye taşıyor.

Topluluğun sahne kostümleri de Gürcü halkının tarihini, kültürünü ve geleneklerini yansıtıyor.

Önceki yıl büyük ilgi gören ve biletleri tamamen tükenen bu gösterisiyle Türkiye'ye beşinci kez gelen Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili", 1945 yılında Iliko Sukhishvili ve Nino Ramishvili tarafından kuruldu.

Topluluk yarın Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 10 Aralık'ta ise Ankara TED Koleji Ata Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.