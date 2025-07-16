Güreş Federasyonu Başkanı Kars'ta

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kars Valisi Ziya Polat'a ziyarette bulundu.

Akgül, milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Muhammed İlkhan, Kars Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Başköylü, Güreş Federasyonu Kars İl Temsilcisi Emrah Güney, Güreş Federasyonu teknik direktörü Mürteza Kırtay ile Vali Polat'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kars'ta güreş sporuyla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında Vali Polat'a bilgi veren Akgül, kentteki sporcularla bir araya geleceklerini dile getirdi.

Vali Polat da ziyaretlerinden dolayı Akgül ve ekibine teşekkür etti.