Gürgür Şelalesi Dondu, Buz Sarkıtları Oluştu

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde soğuk hava nedeniyle buz tutan Gürgür Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Amanos Dağı eteklerinde Gürgür Şelalesi dondu.

İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Kahramanmaraş Atlantis Doğa Sporları Kulübü üyeleri, İdili Mahallesi'ndeki buz tutan Gürgür Şelalesi'ne tırmanış yaptı.

Burada bir süre vakit geçiren kulüp üyeleri, şelaledeki buz sarkıtlarını fotoğrafladı.

İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Hasan Şenocak, "Gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüzde doğal akan şelalenin buz tuttuğunu fark ettik. Burası yaklaşık 15 metre yüksekliğinde. Şelalenin buzlu halini çektik. İlk kez karşılaştığımız ve 1 metreyi bulan sarkıtlar seyirlik görüntüler oluşturunca biz de bol bol fotoğraf çektik." dedi.