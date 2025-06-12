Guterres'ten ABD'nin Yaptırımlarına Tepki

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin dört yargıcına yönelik yaptırım uygulama kararının endişe verici olduğunu söyledi.

Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, ABD'nin dört Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcına yaptırım uygulanması yönünde başkanlık kararnamesi çıkarmasından ciddi endişe duyduğunu ifade etmektedir" dedi.

BM ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin birbirinden ayrı ve farklı yetki alanlarına sahip kurumlar olduğunu, ancak BM'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni uluslararası ceza hukukunun kilit öneme sahip bir unsuru olarak gördüğünü belirten Haq, Guterres'in mahkemenin çalışmalarına saygı duyduğunu belirtti.

Sözcü, Guterres'in yargı bağımsızlığı temel ilkesinin önemini vurguladığını da kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD yönetiminin geçtiğimiz hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ABD veya İsrail aleyhine açılan davalara müdahil oldukları gerekçesiyle dört Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcına yaptırım uygulama kararı aldığını duyurmuştu.