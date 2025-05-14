Guterres'ten BM80 Girişimi Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Guterres'ten BM80 Girişimi Uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, çok taraflılık tehditlerine dikkat çekti ve BM80 Girişimi'ni vurguladı.

14.05.2025 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM80 Girişimi"ne ilişkin personele gönderdiği yazıda, likidite krizinin yanı sıra çok taraflılığın yapısına, değerlerine, ilkelerine ve sürdürülebilirliğine yönelik tehditlerle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Guterres, BM'ye üye devletlerle gerçekleştirdiği gayri resmi görüşmelere ilişkin BM çalışanlarına bir yazı gönderdi.

AA'nın edindiği iç yazışmada Guterres, dünyanın "kargaşa ile birlikte aynı zamanda derin fırsat ve yükümlülük zamanları"ndan geçtiğine işaret ederek, "Karşı karşıya olduğumuz likidite krizi yeni değil. Ancak artık çok taraflılığın yapısına, değerlerine, ilkelerine ve sürdürülebilirliğine yönelik gerçek tehditlerle karşı karşıyayız." ifadelerine yer verdi.

Guterres, bu bağlamda mart ayında açıkladığı "BM80 Girişimi"ne işaret ederek, BM'nin karşı karşıya olduğu finansal zorlukların, kaynakların kullanımı konusunda cesur ve dönüştürücü düşünmeyi gerektirdiğini vurguladı.

Bu çerçevede, girişimin yüksek maliyetli faaliyet ve görevlerinin daha düşük maliyetlerle yürütülmesinin hedeflediğini aktaran Guterres, BM'nin misyonunda verimliliğin artırılması için "zor kararlar alınması gerekeceğini" belirtti.

Guterres, "Azalan kaynaklarla, tüm görevleri olduğu gibi bırakamayacağımız kaçınılmaz olacaktır. Ancak, gerekli değişikliklerde, personelin çıkarlarını ciddiye alacağız." ifadelerini kullandı.

"Meslektaşlarım, karşılaştığımız zorluklar gerçek ve önemli"

Bu konudaki "sızıntıların" ve söylentilerin gereksiz endişe yaratabileceğinin farkında olduğunu belirten Genel Sekreter, BM'de verimliliği artırmak için teklif ve incelemelerin halen devam ettiğini, sonuçların değerlendirilerek BM 2026 program bütçesinin bir parçası olarak Genel Kurul'a sunulacağını kaydetti.

Guterres, "Personelin bunun ne gibi bir etkiye sahip olabileceğine dair endişelerini kabul ediyorum. Değişimle birlikte gelen kaygıyı anlıyorum. Açık, şeffaf ve saygılı iletişimin devam etmesine olan bağlılığımı yeniden teyit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BM80 Girişimi'ndeki gelişmeler konusunda düzenli güncellemeler yapmaya devam edeceklerini belirten Guterres, "Meslektaşlarım, karşılaştığımız zorluklar gerçek ve önemli. Ancak bunlarla başa çıkma konusundaki kolektif kapasitemiz de öyle. Belirsizliğin ağır olduğunu biliyorum ancak bu örgütü tanımlayan gücü, profesyonelliği ve dayanıklılığı da biliyorum. Daha önce de zorluklarla karşılaştık ve her seferinde daha da güçlenerek çıktık." ifadelerini paylaştı.

Guterres'in BM80 Girişimi

Genel Sekreter Guterres, 12 Mart'ta BM'de basın mensuplarına, BM'ye ödenen aidatlarda son yıllarda ciddi azalma olması nedeniyle likidite kriziyle karşı karşıya kaldıklarını ve kaynakları daha verimli kullanmak için "BM80 Girişimi" adlı bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

BM80 Girişimi için özel bir iç görev gücü atadığını belirten Guterres, bu girişimin amacının, BM'nin çalışma şeklindeki verimlilikleri ve iyileştirmeleri hızla belirlemek, üye devletler tarafından verilen tüm yetkilerin uygulanmasını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmek ve BM sisteminde daha derin ve yapısal değişikliklerin yeniden düzenlemesinin stratejik incelemesini yapmak olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten BM80 Girişimi Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı
Malmö’nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

23:47
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya görüşmeleri için İstanbul’a gelmeyecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya görüşmeleri için İstanbul'a gelmeyecek.
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:06
CHP lideri Özel ağzını fena bozdu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
CHP lideri Özel ağzını fena bozdu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
22:21
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
09:43
Hasan Ekici Gelecek Partisi’nden istifa etti
Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden istifa etti
09:33
Davete çağrılmayan Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu sitem etti
Davete çağrılmayan Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu sitem etti
09:33
Süper Lig’in köklü takımında Sergen Yalçın sesleri
Süper Lig'in köklü takımında Sergen Yalçın sesleri
09:29
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye’ye teşekkür etti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
09:26
Akdeniz’deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 00:02:21. #7.13#
SON DAKİKA: Guterres'ten BM80 Girişimi Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.