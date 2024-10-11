Guterres'ten Kız Çocukları Günü Mesajı

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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu yılki Dünya Kız Çocukları Günü'nün teması 'Kız Çocuklarının Gelecek Vizyonu'. Kız çocuklarının başarılı olabilecekleri bir dünya vizyonu zaten var. Bu vizyonu eyleme dönüştürmek için çalışıyorlar ve kız çocukları seslerinin duyulmasını talep ediyor. Artık onları dinlemenin tam zamanı. Eğitim yoluyla ve ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayarak, katılım ve liderlik fırsatları sunarak kız çocuklarına masada bir koltuk sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Guterres, şunları kaydetti:

"Dünyadaki 1,1 milyardan fazla kız çocuğunun potansiyeli sınırsız. Ancak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 2030 hedeflerine yaklaşırken, dünya kız çocuklarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Kızlar, ergenlik dönemindeki yeni HIV enfeksiyonlarının yüzde 70'inden fazlasını oluşturuyor ve eğitim veya mesleki eğitimden yoksun kalma olasılıkları erkeklere kıyasla neredeyse iki kat daha fazla. Her beş kız çocuğundan biri 18 yaşından önce evlendiriliyor Dünya genelinde, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kazanımlar, kadınların ve kız çocuklarının temel haklarına yönelik bir çatışmayla silinmekte, hayatlarını tehlikeye atmakta, seçimlerini kısıtlamakta ve kız çocuklarının geleceklerini sınırlandırmaktadır.

Bu yılki Dünya Kız Çocukları Günü'nün teması 'Kız Çocuklarının Gelecek Vizyonu'. Kız çocuklarının başarılı olabilecekleri bir dünya vizyonu zaten var. Bu vizyonu eyleme dönüştürmek için çalışıyorlar ve kız çocukları seslerinin duyulmasını talep ediyor. Artık onları dinlemenin tam zamanı. Eğitim yoluyla ve ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayarak, katılım ve liderlik fırsatları sunarak kız çocuklarına masada bir koltuk sağlamalıyız.

Kız çocuklarının cesareti, umudu ve kararlılığı hesaba katılması gereken bir güçtür. Dünyanın bir adım öne çıkarak onların vizyon ve özlemlerini gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olma zamanı geldi."