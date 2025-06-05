Guterres'ten Kurban Bayramı Mesajı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Guterres, X sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Kurban Bayramı'nı kutlayan herkese en içten dileklerini ileten Guterres, "Çatışma, bölünme ve şiddetin olduğu bir zamanda, bu kutlamaya ilham veren dayanışma, topluluk ve şefkat değerlerinden destek alalım. Kurban Bayramı'nız Mübarek Olsun!" ifadelerini kullandı.